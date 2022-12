Coupe du monde: les Pays-Bas premiers qualifiés pour les quarts après leur victoire sur les Etats-Unis (3-1, vidéos)

Les Pays-Bas sont en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. Les Oranje ont dominé les États-Unis 3-1 ce samedi lors du premier 8es du tournoi. La différence était faite dès la première période avec une nette domination qui s’est traduite par un score de 2-0 à la pause grâce à Memphis Depay (10e) et Daley Blind (45e+1).

Au retour des vestiaires, les Américains ont tenté de revenir dans la partie et ont réussi à le faire en réduisant l’écart via Haji Wright (76e) dans le dernier quart d’heure. Joie de courte durée puisque dans la foulée, Dumfries rétablissait le break (81e) et offrait sans conteste la victoire aux Néerlandais.

Pour leur 11e participation à une Coupe du monde, les Néerlandais se qualifient pour la 7e fois pour les quarts de finale. Les Pays-Bas sont à la recherche de leur premier titre mondial après avoir disputé trois fois la finale en 1974, 1978 et 2010.

En quart, les Oranje affronteront le vainqueur du match Argentine – Australie.