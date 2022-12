Pays-Bas – États-Unis: face aux Néerlandais, les Américains peuvent-ils créer la surprise? (direct à 16h)

La phase de groupes de la Coupe du monde de football à peine terminée, les deux premiers huitièmes de finale du Mondial 2022 sont au programme de ce samedi. Les Pays-Bas, trois fois finalistes (1974, 1978 et 2010), sont sortis du premier tour en tête du groupe A devant le Sénégal, qui rencontrera l’Angleterre dimanche. Face aux troupes de Louis van Gaal, on trouvera les États-Unis, qui ont su s’extraire de la phase de poules en terminant à la deuxième place du groupe B avec 5 points, derrière l’Angleterre (7) mais devant l’Iran et le pays de Galles.

Après deux partages face aux Gallois (1-1) et aux Anglais (0-0), les Américains, co-oganisateurs du Mondial 2026 avec le Canada et le Mexique, ont décroché leur qualification en battant l’Iran 1-0 dans leur dernier match de poule. Demi-finalistes de la première Coupe du monde en 1930 et quart de finalistes en 2002, les États-Unis retrouvent ainsi les huitièmes de finale du Mondial pour la septième fois, la première depuis le Mondial 2014 et une élimination après prolongation face aux Diables Rouges.

Les compos

Pays-Bas : Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, De Roon, Klaassen, De Jong, Gakpo, Depay.

États-Unis : Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Weah, Ferreira, Pulisic.