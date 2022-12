Une fresque géante sur la place Vivegnis à Liège pour dénoncer les armes chimiques utilisées par les Turcs en Syrie

Depuis plusieurs semaines, le Nord Est de la Syrie est victime de bombardements intensifs de la part de l’armée turque qui reproche aux Kurdes qui y vivent d’être des terroristes. Et dans ces bombardements, les Turcs utilisent des armes chimiques.

Ces armes sont proscrites par la « Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques ». Et pourtant elles sont utilisées en ce moment en Syrie. De nombreux cas d’utilisation ont été rapportés par des médecins et des journalistes. L’utilisation du phosphore blanc et du gaz lacrymogène de combat interdit a même été avouée par le ministre de la défense turc Hulusi Akar.