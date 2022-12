Les pompiers de Liège et la Cellule ART de Hesbaye ont sauvé un cheval à Argenteau

Ce samedi vers midi, un groupe de chevaux galopait dans une propriété privée rue du Tilleul à Argenteau (Oupeye). À un certain moment, dans une allée qui longe la propriété, un des chevaux est tombé dans un caniveau qui n’était pas visible avec les nombreuses feuilles tombées.

Les propriétaires du cheval ont appelé les pompiers de Liège qui sont intervenus avec une auto-pompe et une auto-échelle. Ils ont fait appel à la Cellule ART (Animal Rescue Team) de la zone de secours de Hesbaye qui a envoyé sur place trois hommes spécialisés et un chef d’équipe. « Je me suis également rendu sur les lieux en tant que conseiller technique en cours d’intervention. La vétérinaire du cheval est venue le tranquiliser pour permettre aux pompiers et à la Cellule ART de secourir le cheval, effrayé, à l’aide de l’auto-échelle et de sangles. Le cheval âgé a pu être remonté dans la prairie sans aucune blessure grave. Tout s’est très bien déroulé et le sauvetage était terminé vers 12h45. C’était une très belle collaboration entre les pompiers de Liège et la Cellule ART avec l’aide de la vétérinaire du cheval », se félicite Michaël Robert, conseiller technique.