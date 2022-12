«Bathazar»: Tomer Sisley annonce une mauvaise nouvelle aux fans de sa série TF1

C’est dans les colonnes de Télé Loisirs que Tomer Sisley a confirmé l’information : la saison 5 de « Balthazar » sera bien la dernière ! En pleine promotion pour sa prochaine série, « Vortex », qui sera bientôt lancée sur France 2, l’acteur a donné des nouvelles du projet qui l’a occupé ces dernières années. Lancée en 2018, la série raconte les enquêtes de Raphaël Balthazar, « le médecin légiste le plus doué de sa génération ». Malgré ses méthodes non-conventionnelles et son côté exaspérant, il devient le coéquipier du Commandant de police Hélène Bach (Hélène de Fougerolles). S’ensuivent des aventures passionnantes et des enquêtes de plus en plus complexes. En saison 4, il change de partenaire, avec l’arrivée de la capitaine de police Camille Costes (Constance Labbé).

Bien que décevante, cette annonce n’est pas vraiment surprenante, puisqu’en février dernier déjà, Tomer Sisley avait, par inadvertance, annoncé que la saison à venir serait la dernière. « On ne devrait pas tarder à attaquer le tournage de la cinquième et dernière saison de ‘Balthazar’ » avait-il confié dans un reportage de « 50 minutes Inside ». Quelques jours plus tard, il s’était empressé de rectifier, annonçant à Télépro : « J’ai dit un truc assez maladroit, je voulais dire ‘la dernière saison en date’. » De son côté, le producteur Nicolas Clément, avait tempéré aussi, assurant qu’il était trop tôt pour se prononcer. « On va étape par étape et on se posera la question de la saison 6 en temps voulu. Balthazar est un jouet avec lequel il est super-agréable de s’amuser. Chaque année, en fin de saison, on se demande comment on va rebondir et se renouveler. Mais ça fonctionne toujours. On s’amuse même de plus en plus ! Il peut donc y avoir encore beaucoup de saisons ! » avait-il affirmé.