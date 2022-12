Le projet éolien revu à la baisse entre les villages de Béclers et de Barry: la demande ne porte désormais plus que sur une seule éolienne!

C’est en effet de chaque côté de la Grand’Route que l’entreprise Engie Electrabel, en partenariat avec Wind4Wallonia qui associe plusieurs intercommunales wallonnes, souhaitait aménager un parc éolien composé de quatre machines.

Il n’en sera finalement rien. En effet, le projet a été revu à la baisse et la demande de permis ne concerne désormais plus qu’une seule éolienne et cette dernière devrait s’ériger au sein du site industriel des Briqueteries de Ploegsteert à Barry.