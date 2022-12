Zakia Khattabi veut mettre fin aux exportations belges de pesticides interdits en Europe

La Belgique fait partie des pays européens qui exportent, hors Union européenne, le plus de produits chimiques interdits dans l’Union en raison de leurs impacts sur la santé et l’environnement. L’Union européenne interdit la mise sur le marché de ces produits, mais pas la production et l’exportation.

Ainsi, en 2020, la Belgique était impliquée dans l’exportation de plus de 4.500 tonnes d’oxyde d’éthylène, selon des chiffres de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Curieusement, de nombreuses préparations alimentaires, intégrant notamment du sésame en provenance de l’Inde, ont été massivement rappelées en 2020 et 2021 en Belgique car elles contenaient ce produit phytopharmaceutique.