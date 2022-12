Plus de 300 enfants à la première Boum Kids à Verviers, pour faire la fête «comme les grands» (vidéos et photos)

« Je trouve ça vraiment hyper-sympa. En plus il y a moyen de se faire des amis, il y a des chiques, des granitas, des boissons et Just Dance. » « C’est ma première boum, je suis trop contente ! » Comme 300 autres enfants, Mila et Nora, 11 ans, ont participé ce samedi après-midi à leur première boum… qui était aussi la première « Boum Kids » organisée par l’Hôtel Verviers.

En réalité, l’événement était le même qu’une soirée pour adulte. Avec une sono pro – celle qui servira le soir à la Fury 90 vs 2000 –, des DJ’s et de la musique actuelle, un bar, un photomaton… Parce que l’objectif est bien de faire une soirée « comme les adultes » à destination de ces enfants qui deviennent des ados.

Certains se sont mis en tenue de fête. - B.B.

« On voulait que les enfants soient entre eux, sans les parents. On a donc demandé à des scouts de les encadrer. On a 350 enfants, c’était complet 2 semaines avant. On aurait pu en avoir plus mais comme c’était la première, on a voulu être prudent », explique Marco Wohrmann.

de videos

En tout cas, dans la salle, l’ambiance est au rendez-vous. Des enfants dansent sur la musique des DJ’s, d’autres font les chorégraphies du jeu vidéo « Just Dance » diffusé sur écran géant. Et d’autres encore en profitent pour courir un peu partout et plaisanter avec leurs copains, en mangeant du pop-corn ou des chiques et en buvant des sodas ou des granitas. Chaque enfant a payé 12 € pour cette après-midi, tout compris.

Du pop-corn. - B.B.

L’objectif étant de permettre aux enfants de s’amuser « comme les grands », pas question de passer des musiques enfantines. « On met de la musique moderne et festive, surtout en français car les jeunes s’y identifient plus facilement. Pas question de mettre de la RnB anglo-américaine ou des morceaux trop électros », explique Marc Baiwir, qui avait la tâche difficile d’animer tous ces jeunes avec son compère Olivier Dheur.

Les deux DJ’s et leur compère roi du Just Dance. - B.B.

Des DJ’s qui sont souvent descendus dans la salle pour être en contact direct avec les enfants, pour faire monter l’ambiance. « Il faut les entraîner dans le mouvement pour que ça devienne naturel pour eux et qu’ils se lâchent. On doit donner de sa personne, c’est sûr que c’est toute autre chose que les soirées qu’on a l’habitude d’animer. »

Mais tout se passe bien dans la salle. Et on remarque que les jeunes ont pris l’événement au sérieux, certains s’étant mis sur leur 31. Jairo, 8 ans, a même sorti le smoking. Il déguste du pop-corn dans son coin mais ne semble pas trop vouloir danser.

Jairo, très classe. - B.B.

Zoé, Justine, Ana, Chloé et Solène trouvent ça bien, même si elles se plaignent un peu du bruit. Mais elles disent qu’elles reviendraient volontiers. Ça tombe bien, vu ce succès une deuxième édition de la Boum Kids aura certainement lieu en mars prochain, le jour de la soirée disco organisée par l’hôtel.