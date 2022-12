Coupe du monde: le Qatar illumine le ciel de Doha pour apporter son soutien à Pelé, dont l’état de santé inquiète (vidéo)

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, le football mondial est au chevet de Pelé. La presse brésilienne rapporte que la légende du ballon rond aurait été admise en soins palliatifs, ne répondant plus à la chimiothérapie qu’il suivait depuis un peu plus d’un an.

Face à ces nouvelles peu rassurantes, l’hôte du Mondial a tenu à apporter son soutien à Pelé à travers un spectacle de drones à Doha ainsi qu’en illuminant plusieurs de ces tours.