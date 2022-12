Augmentation des cas de bronchiolite dans les hôpitaux carolos: «Contrairement à Bruxelles, nous ne sommes pas saturés, mais plutôt dans une situation d’épidémie classique»

On en parle depuis plusieurs semaines : les cas de bronchiolites chez les enfants sont en augmentation. Du côté des hôpitaux carolos, on se veut toutefois rassurant, en rappelant qu’« on a déjà connu de telles épidémies par le passé, avant le Covid. On est dans une année où les chiffres sont plus hauts, sans toutefois exploser. Les chiffres reprennent un rythme normal à cette période. Et avec l’arrivée des vaccins, cela va se réguler », dit le CHU de Charleroi.

Celui-ci enregistre 14 cas de bronchiolites. Huit d’entre eux sont des enfants et six sont des adultes. « Deux enfants sont aux soins intensifs. Ils ont moins de deux ans », ajoute le CHU.