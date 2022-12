RTLPlay: quelles sont les nouveautés du mois de décembre 2022?

Il y a quelques jours, RTLPlay lançait sa chaîne spéciale Noël, de retour durant la période des fêtes, pour nous fournir à tous, notre dose d’ambiance festive n’importe quand. « Enfilez vos pantoufles et emmitouflez-vous sous votre plaid préféré, la période la plus magique de l’année recommence. » précisait alors RTL Belgium, rappelant que des tas de films dans le thème seront disponibles 24h sur 24.

Avec : Amaia Salamanca, Yon González, Eloy Azorin

« Sissi l’impératrice » (minisérie) – le 17 décembre

Résumé : L’impératrice Elisabeth, surnommée Sissi, était une pop star et influenceuse de son temps à la fin du XIXe siècle, une icône en Europe et dans le monde. Ses photos, représentant sa beauté légendaire, sont devenues des articles de merchandising à succès depuis et représentent un symbole de la royauté européenne dans son ensemble.

Avec : Dominique Devenport, Jannik Schümann, Desiree Nosbusch

Côté films :

« Pour le pire et pour le meilleur » – le 16 décembre

Résumé : Melvin Udall, un écrivain misanthrope, écrit à la chaîne des romans sentimentaux qui comblent son sens pervers de l’autodérision et lui permettent de vivre confortablement. Sa vie est réglée comme du papier à musique, il évite le contact humain hormis celui de Carol Connelly, une jeune mère célibataire, serveuse dans un restaurant où il prend ses repas. Un jour, Simon Bishop, son voisin, artiste gay, est défiguré par deux voyous, le fils de Carol tombe malade et Melvin hérite du chien de Simon pendant son séjour à l’hôpital. Sa vie en est toute bouleversée.

Avec : Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear

« Bewitched » – le 16 décembre

Résumé : Isabel, sublime sorcière déterminée à vivre sans sorcellerie, part à Hollywood afin de trouver l’amour parmi les mortels. Là-bas, elle rencontre Jack, un acteur qui la persuade de jouer à ses côtés dans le remake de la célèbre série « Ma sorcière bien-aimée ». Nos deux héros vont tomber amoureux, et provoquer malgré eux une collision entre leurs deux univers.

Avec : Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine

« Big Fish » – le 16 décembre

Résumé : L’histoire à la fois drôle et poignante d’Edward Bloom, un père débordant d’imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l’avoir quitté longtemps auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d’un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu’il ne soit trop tard. L’aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant.

Avec : Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange

« Hook » – le 16 décembre

Résumé : Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d’affaires qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures. Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n’a pas oublié. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie, les enfants de Peter. C’est en compagnie de Tinkerbell que Peter s’envole à nouveau pour le Pays imaginaire.

Avec : Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts

« Les filles du Docteur March » – le 16 décembre

Résumé : Une nouvelle adaptation des « Quatre filles du Docteur March » qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, « Les filles du Docteur March » est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Avec : Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

« Ma meilleure ennemie » – le 16 décembre

Résumé : Isabel Kelly, jeune photographe de mode et petite amie de Luke Harrison, et Jackie, l’épouse légitime du même Luke, se détestent. Celle-ci, toujours très présente, ne pardonne pas à sa rivale son incapacité à l’égaler. Isabel ne parvient pas à se faire accepter d’Anna et de Ben, les deux enfants de Luke et de Jackie. C’est entre les deux femmes une sourde guerre de tranchées.

Avec : Julia Roberts, Ed Harris, Susan Sarandon

« The Fisher King » – le 16 décembre

Résumé : Arrogant, irrévérencieux, le célèbre animateur radio Jack Lucas triomphe sur les ondes et rien ne pourrait stopper son ascension. Rien… excepté ce conseil malavisé à un auditeur instable qui commet une tuerie après son passage à l’antenne. Trois ans plus tard, la star déchue continue de dévaler la pente. Lors d’une nuit d’errance, Jack, imbibé d’alcool, s’apprête à faire le grand saut sous le pont de Manhattan lorsque des voyous l’attaquent. Tel un preux chevalier surgit alors Parry, un clochard qui le sauve de leurs griffes… et de la noyade. Quelque peu illuminé et persuadé d’avoir trouvé l’Élu, Parry demande à Jack de l’aider dans l’aventure de sa vie : la quête du Graal…