Anderlecht partage avec l’OFI Crète en match amical, Benito Raman a assuré le spectacle

our le premier match amical de son stage en Crète, Anderlecht a partagé, samedi, face à l’OFI Crète. Les Mauves ont logiquement encore du pain sur la planche, mais leur nouveau T1 Brian Riemer, dans un rôle d’observateur pour l’occasion alors que Robin Veldman vivait sans doute pour l’occasion sa dernière rencontre dans la peau du coach principal, aura déjà pu tirer quelques enseignements.

Alignés en 4-3-3 avec le jeune Ethan Butera (16 ans) vivant son baptême du feu sur le côté gauche de la défense, c’est contre le cours du jeu que les Anderlechtois ont encaissé après 8 minutes à peine, Balogiannis étant à la réception d’un ballon repoussé par Verbruggen (1-0).

Le Sporting, relativement séduisant dans son jeu en combinaisons, allait toutefois être récompensé de ses efforts dès le début du second acte. Auteur d’une conclusion toute brésilienne au terme d’une action à l’anderlechtoise, Benito Raman rappelait qu’il faudrait compter avec lui dans les prochaines semaines en l’absence d’un vrai nº9 et dans l’attente du retour en forme de Fabio Silva (1-1). Rentré plus tard que les autres de ses obligations internationales, le Portugais avait été laissé au repos pour l’occasion, au même titre Marco Kana pas encore tout à fait prêt ou que Sardella resté à Bruxelles.

En l’absence de Hoedt et Esposito (définitivement écartés) mais aussi des Mondialistes Zeno Debast, Jan Vertonghen – on ne sait pas encore précisément quand ils reviendront à Neerpede- et N’Diaye, la défense du RSCA affichait un visage pour le moins original avec, outre Butera à gauche, le duo Murillo-Delcroix dans l’axe, à charge pour Sadiki d’assurer comme back droit.

Dans l’entrejeu, on retrouvait le triangle composé de Trebel, Arnstad et Ashimeru pour soutenir les trois offensifs Refaelov (capitaine), Angulo et Raman.

En dépit d’une composition complètement remaniée à partir de l’heure de jeu, les Bruxellois conservèrent le contrôle du match face à des Grecs, modestes dixièmes du championnat à trois unités seulement de la relégation et rarement dangereux – un arrêt décisif de Coosemans quand même à la 75e- contrairement aux feux d’artifice et fumigènes balancés au quart d’heure par le kop local.

Après un dimanche axé sur la récupération, les Anderlechtois poursuivront leur stage ce lundi, Brian Riemer prenant alors réellement le contrôle des opérations, soutenu par ses adjoints Veldman et Boeckx.

Anderlecht disputera son prochain match amical mardi (14h) contre Panetolikos, à la veille de son retour en Belgique. Rappelons que deux autres rencontres d’entraînement seront encore au programme, le 10 décembre à San Sebastian contre la Real Sociedad et quatre jours plus tard à Neerpede face aux Polonais de Rakow Czestochowa.

Il reste aux Mauves deux semaines et demie pour être prêts pour le 1/8e de finale de coupe de Belgique à Genk et pour la reprise en Pro League, cinq jours plus tard, chez les Carolos de… Felice Mazzù.

La feuille de match : OFI Crète 1 – Anderlecht 1

Anderlecht : Verbruggen (60e Coosemans), Sadiki, Murillo, Delcroix (60e Leoni), Butera, Trebel (60e Diawara), Arnstad (80e Verschaeren), Ashimeru (60e Aït El Hadj), Angulo (60e Duranville), Refaelov (60e Amuzu), Raman (60e Stroeykens).

But : Balogiannis (8e, 1-0), Raman (49e, 1-1).