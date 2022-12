Michel Leclercq, le patron de la Ferme des Coquelicots à Ère, en a marre des nombreux déchets dans le village: «Le village est de moins en moins propre»

Depuis de nombreux mois, les déchets sont très nombreux sur le bord des « grands » axes du village tournaisien. Forcément, les citoyens se plaignent de plus en plus sur les réseaux sociaux où l’on arrive même à qualifier le village de « poubelle ». Des mots durs qui ont été écrits suite à une publication sur le Facebook de la Ferme des Coquelicots sur laquelle on retrouvait une brouette remplie de canettes et de bouteilles. « Clairement, nous en avons ras-le-bol », avoue Michel Leclercq, le patron de la Ferme. « Au sein du village, le nombre de déchets le long des routes ne diminue pas. Il y en a toujours autant et le village est de moins en moins propre, c’est dommage. Parfois, le matin, je ramasse les déchets le long de nos champs et quand j’y retourne l’après-midi, il y en a de nouveau. C’est désolant ! » Michel Leclercq déplore le nombre de déchets. - DR

Plus que le fait que ce n’est pas propre, cela a pas mal de conséquences sur son travail ! « C’est un gros souci pour l’élevage des chèvres. Elles mangent du foin mais s’il est coupé et qu’il y avait une canette que nous n’avons pas vue dedans, les morceaux de celle-ci se retrouvent dans le ballot. Elles peuvent donc manger des morceaux coupants. Nous avons déjà eu des chèvres qui sont mortes et nous redoutons que ce soit à cause de cela. Nous ne faisons pas d’autopsie pour le savoir mais le doute est bien là… »

Pas le seul village Malheureusement, Ère n’est certainement pas un cas isolé. « Je suis souvent en tracteur et donc dans une position surélevée par rapport à une voiture et je peux vous dire que l’on peut remarquer qu’il y a beaucoup de déchets le long des routes. C’est notamment le cas à la chaussée de Willemeau, quand on quitte le village. On ne le remarque pas quand on roule en voiture mais dans un tracteur, c’est vraiment visible »

