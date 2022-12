Basket: il y avait clairement la place pour Brunehaut

Liège Panthers 67 BB Brunehaut 48 Scores : 14-22 (2-13), 30-35 (23-27) et 53-41 (43-37) BBB : 10 sur 45 à 2 pts, 7 sur 16 à 3 pts, 7 sur 10 aux LF, 41 rebonds, Ndoye 4, Lemaire 0, Soiffa 0, Huwe 13, Blanc 8, Nowacki M. 5, Arfaux 0, Nowacki C. 7, Dupont 0, Diakite 11

Malgré l’absence de Bevernage, blessée, les filles de Lorine Gobert ont livré une très bonne première mi-temps, entamant la partie à 100 à l’heure : 2-13 après un « 10-0 » ! Leur motivation était énorme et toutes leurs tentatives aboutissaient, que ce soit dans la raquette ou à trois points. Emmenées par une impressionnante Littlefiled, les « Panthers » sont rapidement revenues à 23-27 au quart d’heure mais une bonne gestion de fin de première mi-temps a permis au BBB de rester devant au repos (30-35).

Les deux intérieures locales étant en problèmes de fautes, la coach Gobert a demandé à ses joueuses de prendre au maximum leurs positions dans la raquette et de jouer les « un contre un ». « Il n’en a malheureusement rien été », regrettait le Team-manager Jeremy Dekoninck. « Nous n’avons plus provoqué que très peu de fautes à l’intérieur et les Liégeoises n’ont même pas dû gérer leurs fautes. Pourtant, les deux intérieures comptant trois fautes au compteur sont remontées au jeu toutes les deux. Les « Principautaires » ont continué à alimenter le marquoir de la même manière puisque nous avons défendu comme en première mi-temps. Le problème n’était pas du tout là. C’étaient vraiment les choix offensifs qui étaient mauvais. »

Même les tirs à trois points, convertis pour la plupart par Dunia Huwe, n’ont plus rien donné. « Comment voulez-vous gagner un match avec seulement13 points marqués en une mi-temps ? », se demandait le Team Manager. « Certes les joueuses de Pierre Cornia ont bien réagi, mais certaines joueuses se sont littéralement cachées et d’autres n’ont pas pris leurs responsabilités. Nous avons cessé de combattre. C’était la première fois de la saison que les filles ne respectaient pas les consignes de la coach. Liège vise les premières places mais en jouant 40 minutes, nous pouvions créer notre première surprise de la saison. L’ensemble du staff n’est pas très content de l’attitude certaines joueuses ce samedi soir, en seconde mi-temps en tout cas… »