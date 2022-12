L’Olympiacos, un premier gros test pour le Standard

Le Standard va franchir une première étape dans sa préparation pour la reprise du championnat, ce dimanche, en affrontant l’Olympiacos du Brésilien Marcelo (ex-Real Madrid). Sur le coup de 15 heures, à Marbella, les 25 joueurs concernés pour ce premier test (Dewaele, Ngoy et Barrett sont indisponibles) vont pouvoir évaluer leur état de forme, à une quinzaine de jours de leur déplacement à l’Antwerp, en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique (20 décembre).

Bien qu’amicale, cette opposition s’annonce engagée, rude, voire électrique face aux champions de Grèce, quatrièmes d’un championnat qui reprend ses droits le 21 décembre. C’est ce que voulait Ronny Deila, qui a augmenté le niveau d’exigence samedi matin, pour la dernière séance avant le match de ce dimanche : du jeu court, beaucoup d’intensité et des joueurs qui n’ont pas hésité à mettre le pied. Une petite opposition dynamique remportée par le team Raskin, composé d’Emond, Canak, Laifis, Dussenne, Donnum, Melegoni, Kuavita, Balikwisha, Ziani, Alzate, Ohio, Perica et Fossey. Dans la bonne humeur, mais aussi dans la douleur, pour des joueurs qui, après cinq jours passés en Espagne, commencent tout doucement à avoir les jambes lourdes. « S’ils n’étaient pas fatigués, cela voudrait dire que nous ferions mal notre travail ! » se rassure Efrain Juarez, le T2 du club liégeois. « Ce que j’ai appris depuis mon arrivée en Belgique, c’est que ce championnat vous oblige à être prêt au combat. Les joueurs ont eu l’occasion de déconnecter, aujourd’hui ils profitent aussi de ce superbe endroit sur la côte, mais ils devront être prêts pour la reprise. C’est important, à mes yeux, que les joueurs soient bien dans leur tête. Sans ça, tu ne peux pas performer. Nous sommes heureux des résultats obtenus depuis le début de saison… mais pas satisfaits. Nous ne le sommes jamais. Nous voulons toujours mieux. C’est la mentalité du coach, que je côtoie depuis presque six ans, et c’est aussi celle des joueurs.

Lundi, le groupe de Ronny Deila s’entraînera une nouvelle fois avant un jour de repos, mardi. Il recevra la visite du directeur sportif, Fergal Harkin, venu pour avancer sur différentes dossiers, dont celui de la prolongation de contrat de Nicolas Raskin.