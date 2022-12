Les Belges du Bout du Monde mettent le cap sur les Açores: «La vie est Belge sur l’archipel!»

Aujourd’hui, je vous emmène au bout de… l’Europe, au cœur des Açores : neuf jardins luxuriants posés sur l’Atlantique, entre notre continent et le Nouveau Monde. Célèbre pour son anticyclone, l’archipel fascine par le côté grandiose de sa nature. Les terres s’y sont modelées au gré des éruptions volcaniques. Le noir du basalte côtoie le bleu profond de l’océan et contraste avec le vert des forêts et des prairies. C’est dans ce décor vivifiant que l’avocate Bérengère Gautier est devenue auteure de guide de voyages.

Son compagnon Mica, d’origine portugaise, rêvait de lui faire découvrir les Açores. Il lui explique alors qu’il existe une île au milieu de l’Atlantique avec un café pour les marins, le Peter Café, où toute personne qui veut envoyer une lettre à un marin peut adresser son enveloppe. Dans ce café, des caisses en bois reçoivent les courriers, les classes par nom de bateau, et repèrent quand ils arrivent au port pour leur donner leurs lettres venues des quatre coins du monde. Cette histoire fascine Bérengère, elle la trouve géniale et poétique. En mai 2018, elle demande d’aller en vacances sur l’île avec la boîte aux lettres pour marins. Quatre mois plus tard, Bérangère et Mica donnent leur démission pour aller vivre là-bas…