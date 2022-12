Six ans et demi après les faits, le procès des attentats de Bruxelles débute enfin ce lundi

À l’entame d’un procès appelé à durer entre six et neuf mois, les victimes « sont affaiblies par les procédures, qui leur ont fait perdre confiance », déplore Me Valérie Gérard. Les informations concernant les procédures d’assurance, l’octroi du statut de victime et d’un dédommagement ont ainsi tardé à arriver.

Séquelles physiques mais aussi troubles du sommeil, crises de panique, peur du bruit et de la foule : rescapés et témoins des attentats se disent marqués à vie par les « scènes de guerre » qu’ils ont vécues.

Un millier de personnes réclament au procès la réparation d’un préjudice, soit bien au-delà des proches des 32 tués dans ces attaques suicides à l’aéroport et dans le métro le 22 mars 2016.

Philippe Vandenberghe, 51 ans, travaillait dans les bureaux de l’aéroport de Zaventem au moment où deux kamikazes se sont fait exploser dans le terminal. L’informaticien, titulaire d’un brevet de secouriste, se précipite auprès des victimes.

« Sauver des personnes c’est la chose la plus importante qui puisse vous arriver », dit-il. « Je suis intervenu sur 18 personnes différentes, je suis sûr d’en avoir sauvé une, probablement deux ou trois ».

Le plafond s’est effondré, des débris jonchent le sol et la fumée est encore dense. Le secouriste progresse difficilement. Certaines personnes ont des membres arrachés. Il voit deux enfants à côté d’un corps sans vie, « probablement leur mère », et « tente une réanimation ».

Un garrot d’un côté, plusieurs évacuations sur des chariots à bagages vers le poste médical avancé : il se démène pendant une heure. « J’étais couvert de sang », raconte-t-il.

Un collègue le raccompagne chez lui « en état de choc », et il se fait prescrire des calmants par un médecin. Ses troubles dits de « stress post-traumatique » (TSPT) ne seront diagnostiqués que bien plus tard, après des mois de nuits sans sommeil.

Après avoir été soigné dans une clinique spécialisée, il rompt en 2019 avec son employeur, Brussels Airport, avec lequel il est en conflit à propos de la prise en charge des frais médicaux.

« Ma vie a été complètement détruite, j’ai perdu mes amis, mes hobbies, mon emploi », lâche ce célibataire, aujourd’hui bénévole à la Croix-Rouge et qui veut devenir ambulancier.

Présente dans le terminal à l’aéroport, Danielle Iwens, 58 ans, compte parmi les nombreux blessés ayant perdu partiellement leurs capacités auditives : « 60 % en moins à l’oreille gauche », à cause de l’« effet de souffle » des explosions, confie cette femme qui travaillait derrière un comptoir d’enregistrement.

Pour elle concentration et mémorisation sont problématiques. Elle fuit le bruit et la foule. « Je ne vais plus au concert, ni jamais à un feu d’artifice, et au restaurant je m’installe toujours près d’une sortie ». « Je ne suis plus la même maman, ni la même amie ».