Miss Belgique 2023: les tatouages ont la cote parmi les candidates

Les finalistes Miss Belgique 2023 achèvent aujourd’hui leur voyage avec TUI, à l’hôtel Baron Resort de Sharm-el-Sheikh, en Égypte. Parmi elles, on a noté, cette année pas moins de 7 filles qui ont des tatouages alors qu’auparavant, c’était plutôt rare. Amy Rombaut, 19 ans, de Nieuwerkerken, est un bon exemple. On lui en dénombre 7. « J’ai mon chien, un Amstaf, tatoué sur le bras mais aussi un « Always smile » (toujours sourire), deux petits tattoos faits avec ma sœur ainsi qu’une fleur sur la cuisse en hommage à mon grand-père et une autre sur la jambe pour lui aussi », explique-t-elle.

Lara Viegas, 19 ans, de Nivelles, a, elle, sa grand-mère dans la peau. « Elle s’appelait Alberte mais son surnom, c’était Babette donc j’ai fait mettre « Mamy Babette » sur l’avant-bras pour ma grand-mère paternelle, avec une rose qui était une de ses fleurs préférées. Chaque fois que je regarde mon bras, je pense à elle. C’est une manière de ne pas l’oublier ». Son prochain tattoo ? « Peut-être le mot simplicité en portugais, écrit sur la colonne ».