Sigoji, Carré noir, Arnaud Champagne...: des pépites de chocolatiers

Arnaud Champagne

Par la rédaction

Le rêve d’Arnaud Champagne était de devenir chocolatier. C’est fait, depuis 2009 et de belle manière ! Reconnu parmi les meilleurs à travers concours et guides, il multiplie les initiatives et les créations en liaison notamment avec les événements du calendrier (un étonnant crâne Halloween et un sapin de Noël tout en chocolat surprise). Dans son atelier d’Ittre, il reprend en janvier ses cours (chocolat et pâtisserie) qui vous permettent de reproduire à la maison le savoir-faire acquis sans matériel spécifique.

6 Rue de Virginal, 1460-Ittre. 067/21.41.20. Fermé le lundi.