L’édito de Guy Lemaire: le pain français

L’organisation des Nations Unies ne s’occupe pas que de vieilles pierres et de géants carnavalesques. Elle y joint l’art de la pizza, la diète méditerranéenne, la culture de la bière en Belgique, etc. 65cm de long, 250g de poids, large de 4 à 6 cm et haute de 3 à 5, croûte croustillante et mie moelleuse : voici les caractéristiques de ce que les Belges francophones appelaient jadis le « pain français ». C’est un petit miracle dans lequel n’entrent que la farine, l’eau, la levure et le sel, quelques additifs, et quelques variantes maison selon le secret des boulangers. L’origine de la baguette est incertaine et légendaire. On dit qu’elle fut conçue à l’époque des campagnes napoléoniennes, plus facilement transportable dans les uniformes des soldats. Certains en attribuent la paternité aux boulangers viennois installés à Paris vers 1840 qui importèrent leur pain long et ovale cuit au four à vapeur. Pour d’autres, elle devrait sa création au chantier du métro parisien vers 1900. Les ouvriers portant toujours un couteau pour couper leur pain et les bagarres y étaient fréquentes. Pour y mettre fin, l’ingénieur Fulgence Bienvenüe, imagina un pain qui pouvait se rompre plutôt que se couper… Enfin, une loi interdisant le travail du boulanger avant 4 heures du matin aurait inspiré un pain à la cuisson plus courte.