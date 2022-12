Littérature culinaire: la cuisine liégeoise en livres

La librairie (Rue de la Violette, 04/262.20.64, du mardi au samedi) propose également des tables de conversation en différentes langues, des boissons, de la petite restauration et surtout une étonnante atmosphère d’échange et de partage. Avec les photos de Nathale Noël et quelques dessins de Fabien Denoël, voici « Liège à table », un recueil de quarante recettes de cuisine ménagère qui parcourt toute la province. Emmanuel Pecqueux prévient : « la cuisine liégeoise n’est pas légère. C’est une cuisine de labeur mais aussi très goûtue… ». Un bel ouvrage, soigné et nécessairement gourmand qui séduira autant les touristes que les autochtones (27€99, Altura Éditions).

Sur le même thème, la très prolifique maison d’édition Noir Dessin Production, propose « La Cuisine liégeoise », un ouvrage de compilation réalisé par Yannik Delairesse, présenté sous une couverture de François Walthéry. Contrairement au premier ouvrage cité, celui-ci ne fait que reproduire des recettes souvent très anciennes (plus de 140) d’une époque où la technologie culinaire n’existait guère. À défaut de photos des recettes, ce livre (20€) est illustré d’innombrables reproductions de cartes postales anciennes (menus, personnages populaires, scènes de rues).