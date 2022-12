Laurent Ciman revient sur l’élimination de la Belgique à la Coupe du monde: «Martinez aurait pu rester!»

J’ai un sentiment bizarre. Même avant le début de la Coupe du monde, j’ai ressenti quelque chose d’un peu étonnant par rapport aux joueurs sélectionnés. J’ai l’impression qu’on n’était pas avec eux. Au lieu de les pousser, d’être derrière eux et après voir ce que ça donnait, il y avait des interrogations sur leur âge. Et ça m’a un peu dérangé, car, quand un joueur est bon, qu’il soit jeune ou vieux, il joue.

Je m’attendais à ce qu’ils gagnent contre la Croatie. Mais quand je vois le match qu’ils ont fait, on ne peut en vouloir à personne. C’est vrai que certains joueurs étaient en dessous de leur niveau, comparé à avant. Mais maintenant il y a le futur qui arrive et je pense que ça va être la même génération que ce qu’on a connu.

En parlant des jeunes, trouvez-vous que Martinez a suffisamment bien préparé la prochaine génération ?

C’est un coach intelligent, entouré de Thomas Vermaelen, qui a une carrière exceptionnelle et qui est aussi très malin. Ainsi que Thierry Henry, qui est champion du monde et qui sait à quoi s’attendre dans un tournoi comme celui-là. Je ne pense pas que Martinez se soit entêté à mettre des vieux, puis quelques jeunes autour. Je pense qu’il a un noyau dur, comme dans toutes les sélections. Et il s’en est servi pour encadrer les jeunes. Il a fait un bon mélange.

Êtes-vous confiant pour l’avenir des Diables rouges, à l’aube de la nouvelle génération ?

Oui, je suis confiant. Mais je ne pense pas que le changement se fera sans mauvais résultats. Il y aura sûrement des attentes qui ne seront pas là. Il ne faut pas mettre trop de pression sur ces jeunes. On a eu une bonne génération avec laquelle on n’a rien réussi à gagner, mais maintenant il y en a une nouvelle. Et certains anciens vont rester pour encadrer tout ça. Je ne me fais pas de soucis.

Pensez-vous que Roberto Martinez a bien fait de remettre sa démission ?

Je pense qu’il aurait pu rester. C’est vrai qu’on n’a rien gagné, mais il a réalisé un travail formidable et je n’aurais vu aucun scandale s’il était resté. Beaucoup de gens et de journalistes critiquent sans connaître l’homme et ça m’énerve un peu. Chacun a le droit de dire ce qu’il veut, mais certains sont irrespectueux par rapport au travail qu’il a fait.

Comment voyez-vous le futur des Diables rouges ?

Il faudra voir ce que l’Union belge fera avec le nouveau coach. Je pense qu’il faut continuer dans le travail qu’a été fait par Roberto Martinez. Il a tout professionnalisé : les installations, tout est prêt quand les joueurs arrivent, la nourriture est bonne, les entraînements sont bons… C’est clair que ça ne se voit pas pour les supporters ou certains journalistes. On ne peut pas être mieux préparé, au niveau de l’hygiène de vie. Tout autour de ça, il a même fait un travail exceptionnel au sein de l’Union belge. Il y aura un après Martinez et les gens ne se rendent pas compte du travail qu’il a effectué. J’espère qu’avec le nouveau coach, on va rester avec cette même vision du football et qu’on va rester conquérants.