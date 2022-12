Coupe du monde: les Pays-Bas punissent les USA

Alors que les Américains avaient pris la partie du bon pied, se créant une belle opportunité d’entrée, les Oranje ont trouvé l’ouverture dès leur première incursion. Dumfries, énorme ce samedi avec un but et deux assists, trouve Memphis Depay qui punit déjà les Stars and Stripes dès la dixième minute. Un très beau but collectif pour le 1-0 et la même action, ou presque, pour le 2-0. Juste avant la mi-temps, c’est cette fois Blind qui est à la réception d’une passe de Dumfries pour doubler le score.

Malgré la possession à son compte en première période et de multiples occasions en seconde, on n’a jamais vraiment senti les USA, bien moins séduisants ou solides que lors de la phase de groupes, capables de se qualifier dans cette partie. Car même la réduction du score, venue d’un geste improbable de Wright, n’a pu permettre aux hommes de Gregg Berhalter d’y croire, Dumfries ponctuant sa masterclass du jour par son but personnel cinq minutes plus tard à peine pour tuer tout espoir de retour des Américains. Une équipe qui aura sans doute payé sa jeunesse dans ce huitième de finale, l’équipe alignée ne présentant que 25 ans et 84 jours de moyenne d’âge. Elle se servira de cette expérience pour préparer la prochaine Coupe du monde, qu’elle coorganisera pour rappel en 2026.