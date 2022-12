Coupe du monde: l’Argentine bat l’Australie et s’offre une première «finale»

Et pour se hisser à l’étape supérieure, les Argentins n’ont pas eu besoin de forcer face à une équipe australienne très défensive et peu créative. Dès la 35e minute, Lionel Messi débloque la marque d’un tir croisé imparable (1-0). Une belle façon pour La Pulga de célébrer le 1000e match de sa carrière en s’offrant son premier but dans une rencontre à élimination directe d’une Coupe du monde.

À l’approche de l’heure de jeu, Julian Alvarez profite d’une erreur d’appréciation du portier australien, Matthew Ryan, pour doubler la mise et conforter ainsi le leadership de l’Albiceleste (2-0).