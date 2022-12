Mission économique belge au Japon: la Wallonie s’envole pour le pays du Soleil-Levant

L’Agence wallonne à l’Exportation espère toutefois que cette semaine passée au pays du Soleil-Levant sera prolifique pour nos entreprises et notre secteur académique. Ainsi, 86 businessmen représentants 51 sociétés seront du voyage, de même que de nombreuses institutions académiques comme les universités de Liège, Louvai-la-Neuve et plusieurs hautes écoles.

Après les États-Unis en juin dernier, une nouvelle mission économique belge sest mise en route ce samedi, destination cette fois le Japon. Les villes de Tokyo, Nagoya, Osaka et Kyoto sont au programme. Comme de coutume, c’est la princesse Astrid qui sera la représentante de la famille royale. La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib sera sur le gril pour sa toute première mission du genre. Par contre, absence de taille pour la Wallonie, puisque le ministre en charge de l’Économie, Willy Borsus, ne sera pas de la partie pour cause de semaine budgétaire au Parlement wallon.

Les entreprises Beal International (Fernelemont), Xylergy (Ottignies), Eurogentec/Kaneka (Seraing), Circuit de Spa Francorchamps et plusieurs brasseurs comme Silly ou Flobecq seront ainsi largement mis à l’honneur, tandis que des signatures de contrats sont prévues pour six entreprises : Beal international (Fernelemont), Incize (Ottignies), Néobulles (Herve), Realco (Ottognies), Aseptic Technologies (Gembloux) et Takeda (Lessines). Au niveau purement business, le Japon n’est pas un des principaux partenaires de la Wallonie, d’où la nécessité d’aller conquérir de nouveaux marchés et d’offrir de nouvelles perspectives à nos entreprises. Ainsi, le Japon n’est que le 23ème client de la Wallonie. Ce sont les domaines du pharma pour près de la moitié (44,8 %), des métaux ou encore de l’agroalimentaire et de la chimie qui sont particulièrement appréciés aux antipodes de notre pays.