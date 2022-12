Décès de Johnny Hallyday: cinq ans après, le feu reste allumé

Les utilisateurs le verront descendre d’un hélicoptère en filin au Stade de France en 1998 ou combattre à la hache sur scène en 1982, dans des costumes inspirés du film « Mad Max », qui font penser aujourd’hui à ceux de la série « Game Of Thrones ».

« Personne n’a pris sa place et personne ne la prendra », souligne le chef de projet du label Panthéon, qui supervise le best of « Itinéraire d’une Légende », décliné en plusieurs formats, et un « Coffret collector Bercy », soit plus de 20 heures de live audio et vidéo, avec des images de répétitions inédites.

C’est en concert que le mythe se forge. « Il n’aurait pas eu la reconnaissance, la notoriété, le succès, sans sa dimension sur scène, ce qu’il a incarné, les personnages qu’il a endossés, sa dramaturgie, ses mises en scène toujours plus amples », poursuit Xavier Perrot.

Le 5 décembre, son concert de 1992 à Bercy sera d’ailleurs projeté en séance unique dans 200 cinémas en France, Suisse, Belgique et Luxembourg.

Et la musique de l’interprète de « Gabrielle » continue à circuler sur scène avec le « Johnny Symphonique Tour ». La voix du chanteur est accompagnée d’un orchestre symphonique et d’un chœur sous la direction d’Yvan Cassar. Cet arrangeur-star fait partie de ces musiciens marqués par leur collaboration avec la vedette.

Comme Yodelice, musicien-producteur. « J’ai participé à quatre albums pour Johnny, des liens très forts se sont tissés. J’en retiens une multitude de sentiments pour la plupart pas ordinaires, totalement fous, comme un rêve. Il me manque énormément », confie Yodelice.