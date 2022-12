Un cabinet pour faire lien avec son corps à Hollogne-sur-Geer, ce que vous propose Noémie, infirmière

Dès lors, elle décide d’entamer un cursus en kinésiologie, en parallèle de son métier. Pendant deux ans, elle s’ouvre à de nouvelles approches et techniques d’aide. Elle s’oriente ensuite vers la réflexologie plantaire pour laquelle elle a un véritable coup de cœur ! La révélation est telle qu’elle intègre, en janvier 2022, la couveuse d’entreprises Créa-Job et aménage une pièce de sa maison pour débuter son activité.

« Troubles du sommeil, dépression, burn-out, émotions débordantes… Je m’adapte en fonction des problématiques de la personne et de son rythme », énumère Noémie. « J’aide aussi bien les adultes que les enfants à apaiser des situations émotionnelles difficiles, en passant par le corps via la réflexologie plantaire. »

Passionnée par son métier, Noémie décide d’ouvrir son propre cabinet, rue du centre nº7 à Hollogne-sur-Geer, dix mois plus tard. « C’est un réel tournant dans mon activité ! », affirme-t-elle. « C’est un sentiment à la fois stressant de me lancer comme indépendante et de liberté énorme de ne plus être tenue à des résultats, des chiffres, la pression… Tout en me recentrant sur l’humain. »

La Geeroise souhaite aider les personnes qu’elle reçoit à être actives dans leur vie. « Je leur apporte des clés pour qu’elles fassent lien avec leur corps. Lors d’un massage par réflexologie plantaire, elles sont dans un état de semi-conscience et peuvent dénouer les problèmes elles-mêmes en ayant accès à leur inconscient », explique-t-elle. « Avec les personnes qui l’acceptent, j’échange aussi beaucoup oralement, tout en restant prudente dans ce que je dis. »

Noémie reçoit le lundi de 9h à 17h30, le mardi de 9h à 15h30, le mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 21h et le vendredi de 9h à 15h30. Généralement, elle est aussi disponible la première semaine des congés scolaires.

Le lundi matin et le jeudi soir, elle travaille également en pluridisciplinarité au centre « Geer & Vous » (rue Émile Lejeune nº3 à Geer) où elle collabore notamment avec des médecins et psychologues.

À noter :

Téléphone : 0473 55 49 90