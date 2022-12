Rebecca était inattentive au moment où la star des Guns N’Roses a lancé son micro dans la foule: «J’aurais pu mourir» (vidéos)

Malheureusement, celui-ci est tombé en plein sur le visage de Rebecca. Et les conséquences sont impressionnantes puisqu’elle s’est retrouvée avec deux énormes hématomes au niveau des yeux : « Que ce serait-il passé s’il était tombé quelques centimètres plus à droite ou à gauche ? J’aurais pu perdre mon oeil », a-t-elle déclaré à l’Adelaide Advertiser. « Et s’il était tombé sur ma bouche, j’aurais perdu des dents », assure-t-elle. Visiblement rancunière, Rebecca assure même qu’elle aurait « pu mourir » si elle avait tourné sa tête juste à ce moment-là.

Mis au courant via la presse de l’incident, Axl Rose a réagi par voie de communiqué : « J’ai appris qu’une fan avait été blessée lors du show d’Adélaïde, en Australie, et qu’elle avait peut-être été frappée par le micro à la fin du show, au moment où je lance systématiquement le micro aux fans », a-t-il déclaré. « Si c’est vrai, nous ne voulons évidemment pas que quelqu’un soit blessé à l’un de nos shows… Ayant lancé le micro à la fin de nos concerts depuis plus de 30 ans, nous avons toujours pensé que c’était une partie connue de la toute fin du show, que les fans voulaient et étaient conscients d’avoir la possibilité de saisir le micro ».