Coupe du monde 2022: la France contre la Pologne de Lewandowski et l’Angleterre face au Sénégal au programme de ce dimanche

La Coupe du monde 2022 continue sur son rythme de croisière ce dimanche avec la deuxième journée consacrée aux huitièmes de finale. Sur le coup de 16h00 heure belge, la France, championne du monde en titre, croisera le fer avec la Pologne au Stade Al Thumama. Le Stade al-Bayt, lui, accueillera le second duel du jour entre l’Angleterre et le Sénégal, programmé à 20h00.

La première rencontre mettra aux prises deux des meilleurs attaquants de la planète football avec Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts pour la France dans cette Coupe du monde, et Robert Lewandowski, qui a enfin ouvert son compteur pour la Pologne dans un Mondial en marquant contre l’Arabie saoudite (2-0).

En quête d’un deuxième titre consécutif (et d’une troisième étoile après 1998 et 2018), les Bleus partent favoris de cet affrontement. Ils auront à cœur de faire oublier la fausse note tunisienne (défaite 1-0) lors de leur dernier match du groupe D, qu’ils ont remporté devant la surprise australienne. Avant cela, les troupes de Didier Deschamps avaient été impériales face à l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), permettant notamment à Olivier Giroud de rejoindre Thierry Henry en tête des meilleurs buteurs de l’histoire tricolore (51 buts).

De l’autre côté, les Polonais, deuxièmes du groupe C derrière l’Argentine, s’appuieront sur un Wojciech Szczesny en grande forme depuis le début de la compétition, puisqu’il a notamment arrêté deux penalties. Ils compteront également sur leur atout offensif majeur, à savoir Robert Lewandowski, meilleur buteur de sa sélection avec 77 réalisations. Les Aigles Blancs tenteront de faire aussi bien que leurs aînés, qui s’étaient imposés 3-2 contre la France en 1982, lors de leur seule confrontation en Coupe du Monde. Cette année-là, comme en 1974, ils avaient pris la troisième place du tournoi, leur meilleur résultat à ce jour.

Dans l’affiche inédite du deuxième match de la journée, l’Angleterre remporte la faveur des pronostics. Les Three Lions ont terminé invaincus en tête du groupe B (devant les États-Unis) en inscrivant neuf buts, dont six rien que contre l’Iran. Finalistes du dernier Euro (perdu contre l’Italie), les Anglais, quatrièmes du Mondial russe, courent toujours après un deuxième succès en Coupe du monde après celui acquis à domicile en 1966.

Face à eux, se dressera le Sénégal, champion d’Afrique en titre. Bien que privés de leur star Sadio Mané, les Lions de la Teranga se sont extirpés du groupe A en terminant deuxièmes derrière les Pays-Bas. Malgré une défaite inaugurale contre ces mêmes Bataves, les Sénégalais ont redressé la barre en s’imposant 3-1 contre le Qatar et 2-1 contre l’Équateur. Pour leur troisième phase finale d’un Mondial, ils espèrent réitérer l’exploit de 2002, qui les a vu se hisser jusqu’aux quarts de finale (défaite 0-1 contre la Turquie).