«Piscine sur le toit et chambres luxueuses»: Gary Lineker, Vincent Kompany et d’autres consultants de la BBC au cœur d’une polémique par rapport aux coûts des logements au Qatar (vidéo)

Un article du Daily Mail révèle le coût des logements que paie la BBC à ses différents consultants pour commenter la Coupe du monde au Qatar. Parmi les consultants, on retrouve Gary Lineker, Rio Ferdinand, Alex Scott ou encore Vincent Kompany.

« Les stars de la BBC Gary Lineker, Rio Ferdinand, Alex Scott et d’autres grands noms profitent d’un style de vie choyé tout en séjournant dans un immeuble de luxe où les appartements coûtent jusqu’à 2 500 £ par nuit » explique ainsi le Daily Mail.

L’article ne manque pas de détails sur le logement, qui serait situé dans l’un des quartiers les plus exclusifs de Doha. Il est notamment question d’une piste de course sur le toit offrant une vue imprenable sur la ville, d’un impressionnant gymnase, de terrains de football, de tennis et de basket-ball et d’une piscine sur le toit.

« Pendant la Coupe du monde, les loyers des appartements d’une chambre sont d’environ 1 600 £ par nuit, tandis que ceux avec trois chambres à coucher coûtent 2 500 £ par nuit, ce qui signifie que des centaines de milliers de livres sont dépensés pour fournir des installations de première classe à l’équipe de la BBC », constate ainsi le tabloïd anglais.

Rapidement, Gary Lineker a voulu éteindre la polémique en s’exprimant sur le sujet. « Cela a coûté à la BBC une fraction de ce prix. Nous sommes entourés d’autoroutes au milieu de nulle part. Beaucoup de Britanniques vivent dans le bâtiment. Hilarant à quel point ils sont obsédés par leur programme anti-BBC » détaille l’ancien joueur sur Twitter.

Le Daily Mail rapporte également dans son article que Vincent Kompany et Mauricio Pochettino, entre autres, ont également séjourné au Mirage City Walk. L’ex-Diable rouge était au Qatar en tant qu’analyste pour la BBC, mais a depuis repris l’entraînement à Burnley.