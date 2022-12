Coupe du monde 2022: pourquoi Kylian Mbappé ne s’adresse-t-il plus aux médias?

Auteur de trois buts avec la France durant cette Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé fait pourtant silence radio avec les médias. Le joueur du Paris Saint-Germain n’a donné aucune conférence de presse depuis le début de la Coupe du monde. Élu homme du match à deux reprises, l’attaquant français ne s’est pas présenté en conférence de presse d’après-match pour commenter ce prix. Il en a pourtant l’obligation, conformément au règlement de la Coupe du monde relatif aux médias et au marketing, explique ainsi l’Equipe.

La première fois, la Fédération française de football a reçu un avertissement mais à la deuxième reprise, la FFF a dû payer une amende 10 000 francs suisses d’amende (10 200 euros) pour l’absence de Kylian Mbappé en conférence de presse d’après-match suite à son trophée.

D’après le journal français, plusieurs raisons pousseraient l’attaquant à faire silence radio. Le joueur a décidé de se concentrer uniquement sur le terrain et de faire « parler ses pieds » comme il l’avait expliqué en privé. D’une part, l’attaquant souhaiterait éviter d’évoquer les questions sensibles liées à ce Mondial. Il souhaiterait également éviter la question de son avenir et de ses relations avec Lionel Messi et Neymar, toujours dans la compétition avec leur sélection respective.

Enfin, l’attaquant français ne souhaiterait pas faire la publicité d’une marque d’alcool. C’est la bière américaine Budweiser qui parraine le trophée de l’homme du match. Trophée que Kylian Mbappé a reçu à deux reprises durant cette Coupe du monde.