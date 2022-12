«C’est grâce à vous!»: Tiana franchit un cap important après la «Star Academy» et remercie ses abonnés

C’est dans l’euphorie que Tiana a pris la parole lors d’un live TikTok ce week-end, afin d’annoncer une excellente nouvelle à ses fans. « Je suis trop heureuse de vous annoncer que j’ai enfin signé avec Indifférence Prod ! » a-t-elle lancé, la voix pleine d’émotion. « Je suis trop heureuse, j’en tremble ! Tout à l’heure, j’ai même pleuré de joie ! Je ne vais pas la refaire mais je suis trop heureuse. C’est grâce à vous, vous avez cru en moi et vous êtes tous les jours à m’envoyer des messages, de la force. (…) Franchement je vous aime trop » a-t-elle enchaîné, remerciant ceux qui l’ont soutenue depuis ses premiers pas à la « Star Academy ». Elle a ensuite promis plein de projets, dont certains doivent déjà être en cours de réalisation.

Sur Instagram, où elle a ensuite publié la même vidéo, la jeune femme a reçu le soutien et les félicitations de ses anciens camarades star académiciens, d’Anisha, la grande gagnante, à Carla, en passant par sa meilleure amie dans l’aventure, Léa. Certains des artistes avec qui elle avait partagé la scène de la « Star Academy » se sont également réjouis, comme Slimane. « Bravo, et bienvenue à la maison ! » a écrit le chanteur, qui fait partie du même label. Indifférence Prod gère, par ailleurs, les carrières de Gims, Amel Bent, Camélia Jordana, Dadju, ou encore Vitaa, des artistes dont l’univers musical est proche de celui de Tiana, et où elle devrait donc s’épanouir musicalement.