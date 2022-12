Trois voitures détruites par le feu à Farciennes, ce samedi soir: «On a d’abord cru que c’était un feu d’artifice!» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était ce samedi, vers 21 heures. « On accueillait chez nous mon frère et mon cousin », confie Malvina, qui habite la rue du Vieux Saule, à Farciennes depuis six ans. « On a commencé à entendre des bruits, à l’extérieur. J’ai d’abord cru que c’était un feu d’artifice… »