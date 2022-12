L’homme qui a tué sa compagne et son enfant de 5 ans ce vendredi soir à Termonde avait consommé du cannabis et de la cocaïne

Le trentenaire s’est lui-même rendu à la police locale, vers 6h30. Des agents se sont ensuite rendus sur place et ont découvert deux cadavres, avait expliqué le chef de corps de la police de Termonde, Patrick Feys. La compagne avait 28 ans et l’enfant 5. Le féminicide et l’infanticide ont été commis dans un appartement de la Werkplaatsstraat, à Termonde. La rue a été fermée au trafic.

Le parquet n’était pas en mesure de fournir de plus amples informations sur les circonstances mais, ce dimanche, on apprend que des analyses sanguines ont eu lieu et que le suspect était sous influence de cocaïne et de cannabis au moment des faits. C’est ce qu’a annoncé son avocat au Laatste Nieuws.