À la Ruche Théâtre de Marcinelle, une fidélité aux Rolling Stones… depuis 40 ans!

Et il ne manque aucune prestation du groupe carolo. Au début, les Charlie’s Good Tonight s’appelaient Bedouin’s Band M., puis dans un mode plus mature et moins provocateur : Gerpinnes Jack Flaches.

Thierry Stilmant

« En 40 ans, 21 musiciens et chanteurs se sont succédé et l’aventure continue toujours dans le même esprit : Just for the fun ! », soulignait Michel Ureel, présent depuis les débuts.

Le groupe actuel. - Jean-Claude Hérin

« C’est toujours bonheur que « j’incarne » le chanteur leader Mick Jagger, sans vouloir l’imiter toutefois… Contrairement à lui, j’essaie de prendre un peu moins de place sur scène et de mettre en valeur tous les musiciens. »

De gauche à droite : Julien, Michel, chanteur, et Jean-Pierre, guitariste. - Jean-Claude Hérin

Durant 2 fois 1 heure, les artistes ont joué 24 morceaux surtout de 1968 à 1973, « la grande période des Rolling Stones » ! Avec des nouveaux venus, Julien Ureel (à l’harmonica), fils de Jean-Pierre, guitariste, et Isabelle Vandevijvere et Marc Pepinster, choristes.