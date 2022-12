Tout un pays sous le choc: un chauffeur FedEx américain arrêté après la découverte du corps sans vie de la jeune Athena, 7 ans, «je ne sais pas décrire la douleur et la colère qui est en moi»

Et les craintes se sont confirmées. Rapidement, les autorités ont compris que la fillette avait été enlevée à quelques encablures de chez elle. Et les premiers éléments de l’enquête laissent penser qu’elle a été enlevée puis tuée, dans l’heure, par un homme de 31 ans.

Dans une émouvante publication Facebook, la mère d’Athena a évoqué un « monstre malade et cruel » qui lui a pris sa fille « sans raison ». « Je ne sais pas décrire la douleur et la colère qui est en moi »

« Athena était innocente, belle, intelligente, gentille, et elle était la personne la plus heureuse et la plus lumineuse qui existe. Je ne veux pas qu’on retienne d’elle qu’elle a été la fillette tuée par un monstre », poursuit-elle.

Depuis, c’est le choc aux États-Unis et les hommages sont nombreux.

Une autopsie doit avoir lieu et les autorités ne savent pas encore quel était le motif du suspect.