Impatient, un automobiliste a dépassé une autre voiture qui n’avançait pas assez vite à son goût… puis le karma a frappé

Pour ceux qui se demandent ce qu’est le karma, voici à quoi cela pourrait ressembler. Sur son compte Tiktok, un internaute qui publie régulièrement des vidéos issues de sa dashcam pour montrer les comportements inappropriés des automobilistes a en effet illustrer parfaitement ce que l’on pourrait appeler le retour de manivelle.

La scène se déroule en Angleterre et date de fin octobre. Sur celle-ci, on voit un automobiliste visiblement pressé doubler un autre véhicule dans une zone résidentielle. Il poursuit ensuite sa route à vive allure pour rattraper le temps perdu. Le hic, c’est que son impatience lui a visiblement joué des tours. En effet, quelques secondes plus tard, on constate qu’un accident a eu lieu un peu plus loin, impliquant ce même « Fangio ».