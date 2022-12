«Je n’arrête pas de pleurer lorsque je pense à ce qui est arrivé»: Catherine a dépensé toutes ses économies de l’année pour acheter un cadeau à son fils pour Noël, mais s’est rendu compte de la supercherie trop tard…

En cette période de fête, on a tous envie de faire des cadeaux à nos proches. Mais il faut se montrer plus prudent que jamais, car les arnaques sont nombreuses, et les personnes malintentionnées profitent de la crise pour piéger les moins attentifs.

Le problème, c’est qu’elle ne s’en est pas rendu compte tout de suite. Catherine avait toutefois eu quelques craintes au moment de l’échange, au point qu’elle avait demandé au vendeur de lui décliner son identité en vidéo. Ce qu’il avait fait sans broncher. Mais, un peu plus tard, lorsqu’elle a essayé de le recontacter pour lui signaler qu’elle avait remarqué qu’il s’agissait d’un faux smartphone, celui-ci n’a plus jamais répondu. « Ça a gâché notre période des fêtes. J’en ai le cœur brisé et je n’arrête pas de pleurer lorsque je pense à ce qui est arrivé ».

Le DailyRecord a mené sa petite enquête et a réussi à entrer en contact avec le présumé vendeur, qui a assuré qu’il vivait à Southampton, au sud de l’Angleterre, et qu’il n’avait plus été à Glosgow depuis plus de trois ans.