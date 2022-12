L’entreprise Sodial, à Jumet, est prête pour le rush de fin d’année: entre 700 et 800 tonnes de saumon fumé de qualité sortent de ses ateliers chaque année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bon an mal an, entre 700 et 800 tonnes de saumon fumé sortent des ateliers jumétois. Ils viennent d’Écosse ou de Norvège. Puis sont découpés, fumés et tranchés avant d’arriver dans nos assiettes. « Nous sommes le deuxième producteur belge », indique Jean-Luc Abras, le plus ancien fumeur de saumon indépendant de Belgique.