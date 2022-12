«Johnny m’a laissée avec beaucoup de problèmes»: Laeticia Hallyday revient sur le conflit autour de l’héritage du Taulier (vidéo)

La jeune maman assure espérer que les choses s’apaiseront au sein de la famille, précisant : « Elles sont déjà apaisées, mais c’est encore un long chemin. » Laeticia Hallyday affirme surtout penser à ses filles, qui ont maintenant 18 et 14 ans, et qui ont été « oubliées », « laissées dans ce deuil ». « On était toutes les trois dans ce deuil, et il n’y avait plus personne. Alors qu’on n’a pas vécu comme ça, c’est ça qui est douloureux. » déplore-t-elle. Et de conclure : « Je ne peux pas régler les problèmes que Johnny a laissés. Il n’est plus là et évidemment, j’en assume la responsabilité comme j’ai toujours tout assumé de lui. C’est ma vie, mon destin. C’est l’homme que j’ai aimé et que j’aimerai toute ma vie, avec ses faiblesses et ses failles. »