Le monde du football en deuil: à 17 ans, le grand espoir, qui avait récemment passé un test à Anderlecht, décède d’un malaise cardiaque en pleine rencontre

Erion Kajtazi, 17 ans, une jeune promesse du football au Kosovo, est décédé d’un malaise cardiaque durant une rencontre du championnat junior entre son club de Trepça ’89 et A&N samedi à Prizren au Kosovo, ont annoncé la fédération kosovare et le club de Mitrovica.

Erion Kajtazi a été victime d’un malaise sur le terrain et transporté à l’hôpital de Prizren où il n’a pas pu être réanimé, a expliqué le communiqué de la fédération.

Le jeune international U17 était dans la ligne de mire de plusieurs clubs européens. Il avait effectué un test à Anderlecht au début du mois de septembre.