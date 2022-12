Des dons récoltés pour les associations de protection animale mouscronnoises

Une donation visiblement nécessaire, d’autant plus à l’approche de l’hiver. Cette fois, ce ne sont pas que des vivres mais aussi des accessoires, paniers, jeux… qui ont été apportés. « Nous recevons tous les animaux apportés. Pour le moment nous avons 30 demandes d’abandon de chien que nous ne savons pas satisfaire ! Tous les jours, ça arrive ! », explique un membre de la SPA.

L’occasion pour les autorités communales d’annoncer qu’elles réfléchissent à l’implantation d’un nouveau refuge sur les terres mouscronnoises. « Avant, nous avions d’autres sociétés, mais maintenant elles ne sont plus très nombreuses, malheureusement d’ailleurs. Nous réfléchissons à un grand dossier : nous souhaiterions avoir, un jour, un refuge. Ça mettra du temps, mais j’espère que nous y arriverons », explique Brigitte Aubert, bourgmestre.

Communal, ou non, cela n’a pas encore été décidé, mais c’est en tout cas nécessaire. « Une commune comme la nôtre devrait l’avoir. Je suis trop souvent confrontée à me demander où mettre les animaux. Nous n’avons pas vraiment d’endroit pour les serpents par exemple, les chevaux… » Avec des associations comme la SPA, les collaborations se font le plus souvent pour des animaux comme les chiens. « Il y a des procédures en place avec la commune. Tous les chiens errants sont d’offices déposés à la SPA », ajoute un membre de la SPA présent.