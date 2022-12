Population, revenus, entreprises…: les chiffres de Mons étudiés quartier par quartier

À Mons, on trouve 33 quartiers. Les quartiers les plus peuplés et dont la densité est la plus forte sont situés dans le sud-ouest de Mons, autour du centre historique. Mons-Centre (2.057 habitants), Foyer Montois (1.811) et Epinlieu (1.762). À l’inverse, Pont d’Havré (12), Les Bassins (19), Waux-Hall (38), Bois de Mons (70) et Le Casino-Grand Large (97) comptent moins de 100 habitants.

Aujourd’hui, direction le plein centre de la commune de Mons, dont le code postal est 7000. On y compte 28.834 habitants. Cela fait logiquement de lui l’endroit le plus peuplé du grand Mons. Au niveau de la densité, il est également premier grâce à ses 1.727,4 habitants au km².

Les quartiers qui ont connu les plus fortes hausses de population sont la cité Bois de Mons (+34,9 %), la place Nervienne (+24,9 %) et Bois de Mons (+24,3 %). Le quartier Les Bassins est même passé de 19 habitants à 322.

14 quartiers ont connu une diminution de leur population en 10 ans. Parmi les trois plus fortes baisses, on retrouve les quartiers Epinlieu (-26,3 %), Prison (-21,8 %) et St-Anne (-20,5 %).

Population âgée

Les données de l’indice de vieillissement de la population pour le village de Mons, quartier par quartier. - Province de Hainaut / Hainaut Développement

Mons a un indice de vieillissement de 118,5, c’est-à-dire qu’on compte environ 119 personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans. C’est le deuxième indice le plus élevé du grand Mons.

20 des 33 quartiers de Mons ont un indice supérieur à 100. Les quartiers avec les indices les plus importants sont place des Archers (225,9), place Nervienne (179) et Verapaz (177,4).

L’indice de vieillissement élevé au sein de ces quartiers peut, en partie, s’expliquer par la présence de plusieurs maisons de repos. On en dénombre huit à Mons même.

À l’inverse, les trois quartiers dont l’indice de vieillissement est le plus faible sont la cité Bois de Mons (54,7), Mons Station (58,8) et Faubourg Saint-Lazare (75,9).

Parmi les revenus les plus faibles

Les données des revenus pour le village de Mons, quartier par quartier. - Province de Hainaut / Hainaut Développement

Avec en moyenne un revenu annuel net de 28.857,7 €, Mons a le quatrième revenu le plus bas du grand Mons.

On observe de grandes différences d’un quartier à l’autre. Ainsi, les quartiers situés à proximité du centre historique ont un revenu plus bas. C’est le cas de Mons-centre (19.853 € nets annuels), Mons-Station (20.684 €) et place Nervienne (23.003 €). Tandis que les quartiers situés à l’est de Mons, à proximité des villages d’Havré et Saint-Symphorien ont, au contraire, un revenu plus élevé. C’est notamment le cas des quartiers Cense Cain (46.097 €), Ste-Barbe (42.845 €) et Bois Lahaut (42.028 €).

Mons a vu son revenu moyen augmenter de 24 % en dix ans. C’est la huitième hausse la plus importante du grand Mons. On observe un grand contraste entre les quartiers. Par exemple, Verapaz n’a connu une hausse que de 10,4 % alors que Ste-Anne a vu son revenu moyen augmenter de 63,7 %.

Plus de 90 % d’entreprises du secteur tertiaire

Les données des entreprises pour le village de Mons, quartier par quartier. - Province de Hainaut / Hainaut Développement

Mons compte 5.421 entreprises actives (On parle ici de Mons même et pas du grand Mons, NDLR) : 0,4 % dans le secteur primaire (culture, élevage et chasse), 7,5 % dans le secteur secondaire (industrie et construction) et 92 % dans le secteur tertiaire (commerces et services).

Le secteur primaire est quasi inexistant à Mons, à l’exception de quelques entreprises situées en périphérie.

Pour le secteur secondaire, on retrouve une part plus importante dans le nord-ouest, à proximité du village de Nimy. Au sein du quartier Le Casino-Grand Large (15,7 %).

Presque toutes les entreprises sont donc actives dans le secteur tertiaire, dans les quartiers situés près du centre comme les quartiers Prison (94,6 %), Warocqué (94,9 %) ou place Nervienne (94,4 %).