Le déficit du budget flamand moins élevé qu’attendu: «Je ne veux certainement pas crier victoire, car le déficit reste rouge sang»

Cette différence est due à des recettes exceptionnelles. «Nous avons récupéré 18,6 millions de soutien lié à la crise du coronavirus et qui étaient prévus pour des entreprises qui ne pouvaient pas y prétendre. Nous avons également dû verser moins d’aides aux entreprises et fournir moins de matériel corona que prévu, libérant une manne de 387 millions d’euros», poursuit le nationaliste flamand. «En outre, 32,3 millions d’euros en moins ont été dépensés en titres-services en raison, entre autres, d’une pénurie de personnel de nettoyage et d’un plus grand nombre de personnes qui travaillent à domicile.»

À l’inverse, les recettes provenant des impôts régionaux ont diminué, notamment celles issues des droits d’enregistrement (passés de 6% à 3%). Face aussi au ralentissement du marché immobilier, 228 millions d’euros de recettes ont fondu.