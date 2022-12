Wavre sur glace devient Wavre sans glace: une piste de rollers plongée dans une ambiance de Noël disco

Ce qui fait la magie de Noël à Wavre, c’est sans conteste sa patinoire et les illuminations qui l’entourent. Mais très énergivore, cette dernière représentait un budget beaucoup trop élevé pour la Ville pour cette édition. Les organisateurs se sont creusé la tête et ont fini par trouver l’alternative idéale : une piste de rollers plongée dans une ambiance de Noël disco.

400 mètres carrés de piste habilleront donc la Place Bosch du 9 décembre au 8 janvier, pour amuser petits et grands. Pour ne pas faire les choses à moitié, la commune a également prévu une série d’événements autour de cet espace inédit, comme des soirées avec Dj’s, démonstrations de rollers derby, danseurs, acrobates et des « jeudredis » Winter Roller Party.

Moins de lumière

Pour respecter sa ligne de conduite, la Ville de Wavre a décidé de réduire le nombre d’illuminations dans le centre-ville. Même si les LED ne consomment que très peu d’énergie, elles seront donc très limitées et de grands axes habituellement décorés ne le seront pas cette année.

Un grand sapin est néanmoins installé devant l’Hôtel de Ville. - Ville de Wavre

Par ailleurs, les illuminations branchées sur des armoires électriques brilleront de 17h à 23h et celles dépendantes de l’éclairage public suivront l’horaire de ce dernier. Les sapins seront également moins nombreux, leur nombre a été réduit de presque moitié.

Commerçants à l’honneur

Pour suivre le reste des mesures, la commune ne proposera pas de marché de Noël en tant que tel. En revanche, les commerçants seront mis à l’honneur, à travers une série d’animations dans les rues. Jongleurs, échassiers lumineux, sculpteurs de ballons et lutins en cuistax sont attendus dans le centre-ville durant ce mois de festivités. Les commerces seront également ouverts les dimanches 11 et 18 décembre et certains parkings seront gratuits durant ces week-ends pour dynamiser la ville au maximum. Les animations ne manqueront donc pas cette année, elles feront bouger Wavre autrement, dans une démarche écologique et économique.