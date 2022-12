Les féeries de Noël sont bientôt de retour à Nivelles

Après une édition entièrement repensée pour cause de pandémie, les féeries de Noël comme vous les avez toujours connues sont de retour à Nivelles. « Durant 8 jours, vivez une parenthèse enchantée et partagez des moments conviviaux dans un cadre chaleureux, en toute simplicité. », se réjouit Benoît Giroul, Échevin des Fêtes, de l’Économie et du Tourisme à Nivelles.

L’affiche officielle de cette édition 2022. - Ville de Nivelles