Le Sporting de Charleroi a débuté son stage ce dimanche matin à Colakli (Turquie)

Après un trajet qui les a menés de Zaventem à leur luxueux hôtel Kamelya Selin de Colakli via Antalya ce samedi assez tard dans la soirée, les Zèbres ont débuté leur stage par une séance d’entraînement d’une bonne heure, à laquelle il faut ajouter l’échauffement, ce dimanche à 10h30 (heure locale, +2 par rapport à la Belgique).

Intensité et finition étaient au menu de la première séance du jour. Felice Mazzù a ainsi plusieurs fois demandé à ses joueurs de terminer leurs actions plus rapidement. Un deuxième entraînement sera prévu dans l’après-midi, à 16h.

Pour le premier entraînement de ce stage, tout le monde était au poste à l’exception de Jules Van Cleemput, ménagé après avoir repris intensément la semaine passée. Hervé Koffi, papa juste avant le stage, Ali Gholizadeh et Stefan Knezevic rejoindront le groupe en cours de semaine.

Contrairement aux dernières fois que le Sporting s’était rendu dans ce même hôtel, il est vrai un mois plus tard dans l’année, sous Yannick Ferrera et déjà Felice Mazzù, il fait nettement plus chaud cette fois puisque le thermomètre affiche 21 degrés.