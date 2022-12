Prime Video : ce film d’action français bat un record historique !

Voilà un succès qui prouve à nouveau que le cinéma français a de l’avenir sur les plateformes de SVOD. Prime Video vient d’annoncer qu’« Overdose », le dernier film d’Olivier Marchal, est désormais le « contenu Amazon Original non-anglophone le plus vu à travers le monde depuis la création » du service de streaming. Comme à son habitude, la plateforme n’a pas communiqué de chiffres spécifiques quant aux nombres de visionnages du film, mais confirme bien son carton à l’international.

Mis en ligne le 4 novembre dernier, « Overdose » est une adaptation du roman de Pierre Pouchairet, « Mortels Trafics », et suit l’enquête de Sara, chef de la brigade des stupéfiants de Toulouse. Alors qu’elle enquête entre l’Espagne et la France, elle découvre que ce trafic est lié aux meurtres de deux jeunes à Paris. Richard, le chef de la police criminelle parisienne, enquête sur ce meurtre survenu dans un hôpital. Sara et Richard sont donc contraints de s’allier pour résoudre cette affaire. Par ailleurs, Sara retrouve son ancien amant, Raynal, qui est infiltré dans le gang de trafiquants. Au casting, on retrouve Sofia Essaïdi, en meneuse d’hommes efficace, face à Assaad Bouab (« Dix pour cent »), Nicolas Cazalé (« Les Rivières pourpres »), Alberto Ammann (« Narcos »), ou encore Kool Shen.