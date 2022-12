«Toi, tu connais la version sénégalaise»: Marc Delire se ridiculise complètement en tentant de chanter l’hymne national en direct (vidéo)

Tous les soirs de cette Coupe du monde, l’émission « Le Vestiaire » revient sur les faits marquants de cette journée footballistique et aborde l’actualité de nos Diables rouges au Qatar. Ce samedi, Victor Wegnez était l’invité d’Anne Ruwet et de ses deux consultants, Silvio Proto et Marc Delire. Et ce dernier s’est notamment fait remarquer pour… sa méconnaissance de la Brabançonne.

Le hockeyeur belge, champion du monde en 2018, était interrogé par la présentatrice sur son rapport à l’hymne national. Et, contrairement aux Diables, nos Red Lions prennent un plaisir tout particulier à le chanter avec passion. « J’adore chanter l’hymne national, parce que ça me met vraiment dedans », explique Victor Wegnez. « Être accoudé à mes coéquipiers, entendre celui à ma droite me gueuler dans l’oreille et celui à ma gauche me gueuler dans l’autre oreille, ça me met vraiment dedans. »

Afin de joindre l’acte à la parole, le hockeyeur a ensuite été invité à chanter la Brabançonne en direct. Ce qu’il a brillamment réussi… au contraire de Marc Delire. Cherchant constamment à se mettre en lumière, le consultant a voulu imiter le Red Lion. Sauf qu’il s’est complètement trompé dans les paroles… Il n’en fallait pas plus à Silvio Proto pour se payer la tête de Marc Delire : « Toi, tu connais la version sénégalaise ! »