Un nouveau véhicule et un beau chèque pour le CPAS de Jalhay

« Entièrement sponsorisée par des entrepreneurs indépendants de la commune de Jalhay, cette voiture est dédiée au transport de tous les Jalhaytois qui rencontrent des problèmes de mobilité et dont la situation ne permet pas un recours aux transports en communs ou aux services de taxis conventionnels. Faire appel au Centre Public d’Action Sociale de Jalhay leur permet d’avoir accès aux soins de santé et aux commerces locaux », annonce le CPAS dans un communiqué.

Ce mercredi 30 novembre 2022 avait lieu l’inauguration d’un nouveau véhicule au CPAS de Jalhay, en présence de partenaires, de conseillers du CPAS et de membres du personnel.

Il est à préciser que le but n’est pas de se substituer aux transports médicaux légers mais bien d’apporter des aides ponctuelles.

Cela fait plus de 28 ans que le CPAS de Jalhay a créé ce service de transport d’intérêt général à vocation sociale. Et c’est la 3ème fois que le CPAS acquiert un véhicule gratuit sponsorisé, la prospection ayant été réalisée par la société IDEA qui a concrétisé un partenariat avec non moins de 21 entreprises dont les liens se trouvent sur le site web du CPAS de Jalhay : www.cpasjalhay.be.